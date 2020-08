Die Meldung unserer Zeitung über den viel zu frühen Tod von Siegfried Fiebig löst große Bestürzung bei der Leserschaft aus. Einige Kommentare im Internet: „Er hat für VW gelebt und war der größte Motivator“, „einer der besten Manager, die es in Wolfsburg gab. Das Werk war immer ausgelastet“ und „klare Ansagen, kein Wischiwaschi“. Grad das letzte kann ich auch nur bestätigen. 2012 waren ich und ein Kollege zum Jahresbilanz-Interview bei ihm im Werk eingeladen. Kaum, dass wir am Konferenztisch Platz genommen hatten, legte Fiebig schon los: „So Jungs, was wollt’er wissen?“ Weil wir dann allerdings beide eine Sekunde zu lange über die erste Frage nachdachten, meinte er gleich: „Nichts? Dann kann ich ja wieder an die Arbeit.“ In der folgenden Stunde verriet Fiebig aber doch noch viele interessante Details zur Produktion, auch für den ein oder anderen Spruch war er gut. Unterm Strich: Ein richtig kerniges Interview, wie man es gerne liest. Nur leider hat die VW-Presseabteilung später alles zusammengestrichen.

