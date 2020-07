Der Magier schickte Robert Bartels mit den Worten los, er möge sich irgendwo in der Stadt verstecken.

Wolfsburger Geschichten Magier finden auch in Wolfsburg jedes Versteck

Heute geht es um eine tolle magische Geschichte. Um die Welt der Hellseher und der Telepathen. Viele sind berufen, ganz wenige fühlen sich auserwählt.

Auch bei uns in Wolfsburg erregte im Januar 1961 ein Hellseherund Magier helles Aufsehen. Der Magier nannte sich nach seinem großen Vorbild Hanussen II. Mitten in der Stadt spürte er einen versteckten Mann auf. Der pfiffige und vielgewandte Mann mit dem bürgerlichen Namen Gerhard Belgard warb für seine Vorträge im „Föhrenkrug“.Vorher gab er eine besondere Show in der Öffentlichkeit ab. „Kraft meiner konzentrierten Gedanken schaffe ich es, einen versteckten Wolfsburger zu finden, ohne vorher den Ort des Verstecks zu kennen“,verkündete er.

Schnell mussten die Presseleute helfen. Sie sollten den „versteckten Mann“ benennen, der sich gleichsam als Hanussen-Medium aufs Versteckspiel einließ. Mit dem Geschäftsmann Robert Bartels (er saß viele Jahre auch im Rat) wurde solch ein Mitstreiter gefunden. „Ich kenne den Magier doch gar nicht“, wehrte er zunächst ab. Dennoch sagte er zu.

Der Magier schickte Bartels mit den Worten los, er möge sich irgendwo in der Stadt verstecken. „Ich finde Sie bestimmt!“ befand der auf die Telepathie schwörende Mann.

Vorher musste aber noch eine andere Versuchsperson auftreten. Die ausgewählte Frau begleitete Bartels zum Versteck und kehrte zum Magier zurück. Im Eilschritt ging es auf die Suche, immer schön das Händchen der Frau im Griff. Einige Wolfsburger hatten Mühe, dem Magier zu folgen. Schließlich traf er mit seinem Medium vor der Post ein. Das Postgebäude stand damals dort, wo heute sich die City-Galerie befindet. Robert Bartels war chancenlos. „Hannussen II“ zog ihn aus der Türecke der Paketstelle heraus. „Bartels lächelte, der Meister zeigte sein Siegerlächeln“, schrieben wir damals.

Die verblüfften Zuschauer waren mehr als überrascht. Dabei haben doch unsere Wissenschaftler schnell eine Erklärung zur Hand: Die Kraft der Gedanken kann Berge versetzen. Konzentration, Übung, Menschenkenntnis und ein gutes Medium (an der Hand) gehören dazu.

„Von übersinnlichen Kräften war nichts zu spüren“, hieß es zuletzt im Zeitungsbericht. Wie sich Wolfsburg in Zukunft entwickeln wird, eine Hellseher-Aussage für dieses Thema ist bisher noch nicht gefunden worden.