Abstand halten und in Corona-Zeiten gesund bleiben – für viele ist das derzeit mit einem Ausflug in die Wälder verbunden. Und das Waldbaden im herrlich grünen Stadtforst, im Elm-Lappwald oder im Harz tut einfach gut! Ich habe mir neue Wanderschuhe gekauft und entdecke seit Wochen immer wieder neue Glücksorte in unserer Umgebung. Wir fühlen uns weniger gestresst. Wir erholen uns und schlafen besser. Der Wald wirkt entschleunigend, die frische, kühle Luft stärkt und vitalisiert. In diesem Sinne: raus in die Natur!

Wolfsburger Nachrichten anja-carina.riechert@bzv.de