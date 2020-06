Fiese Wetterliga

Erinnern Sie sich noch an das wüstenartig heiße Wochenende zum Stadtgeburtstag vor wenigen Jahren, das am Sonntagabend mit einem wahnsinnigen Sturm, umgestürzten Bäumen en masse und vollgelaufenen Kellern zu Ende ging? Oder an diesen heißen Sommertag Ende Juli vor Jahren, der mit dem berüchtigten Wolfsburger Hagelsturm zu Ende ging? Als je nach Lage im Stadtgebiet bis zu tennisballgroße Hagelbrocken auf unsere Stadt stürzten und eine Spur der Verwüstung hinterließen? Mit kaputten Dächern, tausenden übelst eingedellten Autos auch auf dem VW-Gelände – Schäden, deren Beseitigung Monate in Anspruch nahm? Ungefähr in dieser fiesen Liga hat das Unwetter am Samstag mitgespielt. An manchen Stellen im Stadtgebiet hat es nur etwas stärker geregnet und gewittert, während Wolfsburg insbesondere in der Mitte, im Norden und im Osten geflutet wurde. Wahnsinn, was unsere Feuerwehren da geleistet haben! Und es zeigt, dass die Stadt und ihre Menschen gut daran tun, sich jede weitere Versiegelung – per Baugebiet oder Grundstückspflasterei im großen Stil – sehr genau zu überlegen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an claudia.caris@bzv.de