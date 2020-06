Alles Gute, Ole

Ich hoffe, es ist nicht zu egoistisch, dass ich hier meinem Patenkind Ole zum 11. Geburtstag gratuliere. Wegen der Corona-Beschränkungen muss der Besuch heute ausfallen. Personen aus mehr als zwei Haushalten dürfen sich ja noch nicht wieder treffen. Deshalb auf dem Weg:

Herzlichen Glückwunsch, mein Großer, alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ich vermisse Dich!

Corona macht es einem nicht leicht, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Nach mittlerweile drei Monaten nagt nun auch an mir die Ungeduld. Selbst bei den seltenen Besuchen bei meinen Eltern gehen wir auf Abstand. Keine Umarmung, kein Handschlag. Schwiegermutter und Schwägerin trafen wir neulich am See und nahmen auf ausreichend voneinander entfernten Decken Platz. Mein anderes Patenkind Timon sah ich zuletzt kurz vor Corona aus Anlass seines Geburtstags. Seitdem war kein Treffen möglich. Trotzdem: Durchhalten, Leute! Wenn wir jetzt diszipliniert bleiben, sehe ich gute Chancen, dass es weiter stetig bergauf geht.

