Zu Diensten

Das Schlimme am Homeoffice ist die Konditionierung durch meine Katzen. Sie haben erkannt, dass Herrchen nun den ganzen Tag nur für sie da ist. Daher muss alles so gehen, wie Lotti und Emma es wollen: Sie geben morgens, nachmittags oder abends keine Ruhe, ehe sie aus dem Haus gelassen, gestreichelt oder gefüttert werden. Für mich ist es schwer zu durchschauen, was genau sie denn nun eigentlich wollen. Vielleicht machen sie sich nur einen Spaß daraus, mich flitzen zu sehen – wenn sie plötzlich wieder vor der Terrassentür stehen und rein wollen. Nur in der Mittagszeit lassen sie mich in Ruhe. Während ich in die Tastatur hacke, gähnt mich mal die eine, mal die andere aus ihrem Körbchen an. Die Mittagsruhe, das habe ich auch gelernt, ist ihnen heilig.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an hendrik.rasehorn@bzv.de