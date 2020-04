Ein Rätsel

Mit zwei geistig und körperlich derzeit nicht ansatzweise ausgelasteten Söhnen zu Hause, ist man ja ständig auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten. So haben wir zum Zeitvertreib die Rätselseiten in unserer Zeitung für uns entdeckt. Jeden Morgen nach dem Frühstück geht es los. Während das Vorschulkind die Unterschiede auf zwei Bildern und den Weg durch ein Labyrinth sucht, knobeln der Viertklässler und ich am Sudoku und am Kreuzworträtsel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Auferstehungsfest mit sechs Buchstaben.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de