Schicksalhafter Badespaß

Auch ein Zeitungsmensch hat nicht immer alles auf dem Schirm, was um ihn herum so vor sich geht: Erst als ich am Sonntag in Wolfshagen auf dem Weg ins Lautenthaler Freibad plötzlich vor einer Durchfahrtssperre stand, fiel mir ein, von einem autofreien Sonntag im Harz gelesen zu haben. Kurzer Blick...