Farben-Center wird 50 – so feiert das Fallersleber Unternehmen

50 Jahre Farben-Center Fallersleben – das wird mit einer Jubiläumswoche ab Montag, 27. Februar, groß gefeiert. Für die Kunden stehen Kaffee und Sekt bereit, und am eigentlichen Geburtstag, am Mittwoch, 1. März, fährt sogar ein Foodtruck in der Herzogin-Clara-Straße 39 vor.

Schon 1958 gründete Günter Horstmann einen Malerbetrieb im Glockenberg. Der Betrieb entwickelte sich prächtig, und so wurde ein Neubau an der damaligen Braunschweiger Straße errichtet. Das Fachgeschäft für Farben, Tapeten und Bodenbeläge öffnete am 1. März 1973, vier Jahre später nahm Tochter Andrea, die noch heute in dem Betrieb tätig ist, die Zügel mit in die Hand.

Der am 10. Januar 1956 in Wolfsburg geborene und auf dem Wohltberg aufgewachsene Olaf Rautenberg absolvierte zunächst eine Lehre als Kaufmann bei Radio-Kronhagel, bevor er 1980 in das Unternehmen des Schwiegervaters einstieg. 1990 wurde ein zweites Stockwerk auf das Haus aufgesetzt und zum Show-Room ausgebaut. Rautenberg ließ sich zum Maler und Lackierer ausbilden, legte 1992 die Meisterprüfung ab und übernahm 1998 offiziell die Geschäftsführung.

95 Prozent Privatkunden im Farben-Center

Heute gibt’s Bodenbeläge, Farben und Polsterstoffe im Erdgeschoss, in der oberen Etage sind Gardinen, Tapeten, Sonnen- und Sichtschutz zu finden. Das Konzept lautet: alles aus einer Hand. Denn im Farben-Center bekommen die Kunden nicht nur die Ware, sondern auch Handwerker, die die Wand tapezieren, den Boden verlegen, die Gardinen nähen oder die Polster neu beziehen. „Wir haben zu 95 Prozent Privatkundschaft“, sagt Olaf Rautenberg.

24 Angestellte arbeiten in dem Fallersleber Familienbetrieb, vier davon sind Auszubildende zum Maler und Lackierer, zwei Raumausstatter, es gibt eine Näherin, diverse Bürokräfte und Verkäuferinnen, neun Malergesellen und mit Stefan Walkemeyer einen Polstermeister. Viele davon sind seit Jahren in dem Fachgeschäft beschäftig. Rautenberg: „Unseren Mitarbeitern gilt unser ganzer Dank, erst sie haben durch ihre Arbeit und ihre Treue den langjährigen Bestand des Geschäfts ermöglicht.“

Neue Trends und Techniken in Fallersleben

„Viele Kunden geben uns den Schlüssel in die Hand und fahren dann für ein paar Tage in den Urlaub“, erzählt der Chef weiter. Relativ neu sind Wandbeläge aus Holz oder Muschelkalk, sehr gut läuft auch die Spachteltechnik für Wände. Immer können übrigens auch Musterproben mit nach Hause genommen werden. „Der Unterschied zu den meisten Geschäften mit ähnlichem Sortiment, wie Baumärkte zum Beispiel, ist die fachliche Beratung. Das Aufmaß wird von unseren Mitarbeitern vor Ort erstellt“, sagt Cristina Ertico, Assistentin der Geschäftsführung.

Dabei sind die Hoffmannstädter immer an den neuesten Trends interessiert: „Wir zeigen unseren Kunden, wie sie das Modernste, was sie im Internet sehen, umsetzen können.“ Künftig wollen Rautenberg und seine Mitarbeiter auch im Bereich Baddesign tätig werden – hier kommen dann wasserabweisende Spezialtapeten oder Schieferplatten ins Spiel. „Es gibt jedes Jahr neue Farben, zurzeit sind helle Grüntöne wie Malachit oder Patina, aber auch Töne in Taupe und mit dem schönen Namen Palazzo gefragt“, weiß Cristina Ertico. Aber: „Bei uns gibt es mehr als nur Farbe“, betont der 66-Jährige, der noch lange nicht an die Rente denkt.

Fachfirmen präsentieren sich im Farben-Center

Wie diese Trends wirken, präsentiert beispielsweise im Bereich Badaccessoires die Firma Rhomtuft, Dienstag gibt’s Sichtschutz von Erfal, Mittwoch Böden von Mega und Stoffe von Jab, und Freitag präsentieren sich Kunsthandwerker in der Herzogin-Clara-Straße. Am Jubiläumsmittwoch stellt Polstermeister Stefan Walkemeyer sein Handwerk vor, und die Firma Enia Vinyl Designboden und Fertigparkett sowie die Hohenberger Tapetenmanufaktur sind in Fallersleben.

