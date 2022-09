Fallersleben. Die Volksbank BraWo schaut gern auf ihre lange Tradition zurück. Die 2019 neu gebaute Filiale in Fallersleben hat extra ein neues Schild bekommen.

Direktionsleiterin Claudia Kayser (links) enthüllte gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Ralf Schierenböken (l.) und Mark Uhde sowie dem Aufsichtsratschef Torsten-Armin Kietzmann und Bürgermeister André-Georg Schlichting (r.) den neuen Schriftzug „Seit 1871“ an der Fassade der Geschäftsstelle Fallersleben.

Jubiläum Seit 1871 in Fallersleben: Volksbank feiert 150. Geburtstag

Die Volksbank BraWo feiert ein besonderes Jubiläum: Im Jahr 1871 wurde die Fallerslebener Volksbank von 1871 eG gegründet. Aus diesem Anlass feierte die Bank ihren 150. Geburtstag – coronabedingt – nach.

„Die historischen Wurzeln der Volksbank BraWo, also Braunschweig-Wolfsburg, liegen mit der Gründung der Fallerslebener Volksbank im Jahr 1871 schon weit in der Vergangenheit zurück. Wir freuen uns sehr, auf eine so eine lange Tradition als Bank zurückblicken zu können“, sagt Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg, die gleichzeitig betont: „Wir stehen zum Standort Fallersleben.“

Viel Wert auf regionale Verbundenheit

Um den Bezug zur genossenschaftlichen Vergangenheit auch visuell darzustellen, wurden während der Feier historische Schilder und Wappen der Geschäftsstelle enthüllt. Zudem prangt nun ein Schild mit der Aufschrift „Seit 1871 für Sie da“ an der Außenfassade, um „die Verbindung zwischen der Entstehung der Filiale zur Volksbank BraWo“ zu beschreiben.

„Auf die regionale Verbundenheit und Präsenz legen wir nach wie vor großen Wert. Als gebürtiger Fallersleber kenne ich die Volksbank hier im Ort schon von klein auf und bin stolz, dass der Standort nicht nur weiterhin Bestand hat, sondern durch den Filialneubau 2019 auch langfristig für die Zukunft aufgestellt ist“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten-Armin Kietzmann.

Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting betonte während der Feier die Bedeutung eines lokal ansässigen Geldinstituts für Fallersleben: „Konstanz und Verlässlichkeit in der regionalen Wirtschaft sind wünschenswert, und ich freue mich, die Bank noch sehr lange hier im Ort ansässig zu haben.“

red

