Verkehrsunfall in Wolfsburg E-Scooter-Fahrer in Fallersleben schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten E-Scooter-Fahrer ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Straße Mühlenkamp in Fallersleben. Wie die Polizei mitteilt, parkte gegen 9 Uhr eine 38-Jährige ihren VW Multivan auf dem Parkstreifen der Straße Mühlenkamp in Fahrtrichtung Marggrafstraße ein. Anschließend öffnete sie die Fahrertür und übersah dabei einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer, der sich von hinten näherte und daraufhin in die leicht geöffnete Fahrertür fuhr.

Mann stürzte schwer

Dabei stürzte der 23-Jährige und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Der VW Multivan war an der Tür leicht beschädigt. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 800 Euro.

red

