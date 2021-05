Kleekamp in Fallersleben: Diebe brechen Container auf

Am Wochenende sind Unbekannte in zwei Baucontainer im Baugebiet Kleekamp in Fallersleben eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 4500 Euro an. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montagvormittag, 7 Uhr. Nach

Angaben der Polizei gelangten die Täter über die Straße Kleekampsweg an die Baucontainer. In beiden Fällen zerstörten sie die Schlösser. Sie erbeuteten mehrere hochwertige Maschinen, Werkzeug und

Kabeltrommeln. Die Beamten hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben: (05361) 46460.

red