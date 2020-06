Polizei Fallersleben sucht einen Unfallbeteiligten

Die Polizei Fallersleben sucht einen noch unbekannten Fahrer eines Motorrollers, der am Dienstagabend auf der Salzwedeler Straße in Mörse in Richtung des Kreisels Kerksiek fuhr und dabei trotz Gegenverkehrs überholte. Ein entgegenkommender 44-jähriger Seat-Fahrer geriet bei dem Versuch, dem Rollerfahrer auszuweichen, ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Der Wolfsburger kippte schließlich um und blieb auf der Beifahrerseite liegen, wie Zeugen später berichteten. Hierbei verletzte sich der 44-Jährige leicht. Während an dem Seat ein Schaden von rund 2500 Euro entstand, fuhr der Rollerfahrer mit seinem vermutlich silberlackierten Roller einfach weiter. Der 44-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Zeugen der Unfallflucht wenden sich bitte an die Polizei Fallersleben unter (05362) 947410. red

