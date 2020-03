Sülfeld hält zusammen: Nachbarschaftshilfe angelaufen

Besondere Umstände lassen besondere Projekte manchmal auch im Eiltempo erblühen: Sonja Glanz, selbst Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin und wohnhaft in Sülfeld, hatte aus China und Italien von Nachbarschaftshilfegruppen gehört und eine Initialzündung bei Facebook gestartet. Der stellvertretene Ortsbürgermeister Roman Dettmann und Pastorin Larissa Anne Mühring waren sich sofort einig, die Projektkoordination für etwas zu übernehmen, das sowieso schon länger in ihren Köpfen herumgeisterte.

„Um den Auswirkungen der Corona-Verbreitung etwas entgegenzusetzen, wird für Sülfeld eine Online-Koordination der Nachbarschaftshilfe angeboten“, teilt Mühring mit. Unter www.sülfeld-online.de oder 0177/4788823 können sich Helfer registrieren lassen. Aufgerufen sind alle, die Hilfe und Beistand benötigen. „Ziel ist es, eine schnelle, unbürokratische Hilfe in Zeiten von Corona zu unterstützen und beieinanderzustehen: solidarisch, miteinander und füreinander“, so Dettmann. Pastorin Mühring zeigt sich bewegt, dass sich viele Sülfelder Vereinsvertreter bereit erklärt haben, als Multiplikatoren zu fungieren, für das Projekt aktiv zu werben und auf Hilfebedürftige zuzugehen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen: Niemand muss Angst haben. Unser Dorf kümmert sich!“ so Mühring, für die es trotz Elternzeit eine Selbstverständlichkeit war, den organisatorischen Rahmen zu erarbeiten.

Es gehe nicht nur darum, diejenigen zu unterstützen, die zur sogenannten „Risikogruppe“ gehören, sei es durch Beschaffung von Lebensmitteln oder Medikamenten oder die Übernahme von Fahrdiensten zur Vermeidung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gehe beispielsweise auch um Kinder und Pflegebedürftige, deren Betreuungssystem zusammengebrochen ist, weil Kitas und Schulen geschlossen sind oder weil Bereiche der öffentlichen Ordnung und anderer wichtiger Infrastruktur Kräfte in hohem Maße fern der Familie binden.

„Die mediale Berichterstattung schürt viele Ängste und Unsicherheiten, nicht alle können damit

tapfer umgehen“, erläutert Mühring und macht Mut, einfach anzurufen und die Nachbarschaftshilfe für sich zu nutzen.

Das Telefon wird nicht nur vom kirchengemeindlichen Gemeindebüro und vom Büro der Kita Sülfeld mitbetreut, sondern auch von Ehrenamtlichen, die sich dafür bereit erklärt haben. „Auf geht’s! Lasst uns zeigen, dass wir nach den vielen Festzeiten mit zwei großen Jubiläen von Dorf und Kirche nun auch in einer Krisenzeit zusammenhalten können“, ermuntert Dettmann sein Dorf. red