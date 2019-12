Einbrecher erbeuten in Fallersleben Schmuck und Bargeld

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Fallersleben am Donnerstag erbeuteten unbekannte Täter Schmuck und etwas Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht laut Mitteilung der Polizei noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge stiegen die Unbekannten durch ein brachial geöffnetes

Fenster des Einfamilienhauses in der Gifhorner Straße ein. Danach durchsuchten sie alle Zimmer nach Beute. Die Tat hat sich zwischen 12.30 und 19.15 Uhr ereignet.

Die Polizei Fallersleben nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter (05362) 967000 entgegen. red