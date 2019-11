Taste fürs Kurzzeitparken in Fallersleben?

Um den Besuchern der Innenstadt von Fallersleben ein kurzzeitiges Aufsuchen der Geschäfte zu ermöglichen, schlägt die Verwaltung vor, analog der Regelung in Vorsfelde, in der Fallersleber Innenstadt Parkscheinautomaten mit Kurzzeitparktaste aufzustellen.

Die geringe Gebührenerhebung von 10 Cent für 15 Minuten Parken verhindere wirksam ein willkürliches Drücken der Kurzzeitparktaste und Missbrauch des Parkscheinautomaten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Nutzung habe sich in Vorsfelde bewährt.

Der Ausschuss für Bürgerdienste berät die Vorlage in seiner Sitzung am 20. November, der Ortsrat Fallersleben/Sülfeld am Dienstag, 19. November. Dem Rat liegt die Vorlage „Parkscheinautomaten mit Kurzzeitparktaste in der Innenstadt Fallersleben“ am 4. Dezember zur Entscheidung vor.

Die verwaltungsseitige Prüfung des interfraktionellen Ortsratsantrages Fallersleben/Sülfeld auf

Änderungen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes auf Einführung einer Sanduhr als Parkerleichterung in Fallersleben hatte ergeben, dass die Straßenverkehrsbehörde kein „Sanduhrparken“ anordnen könne.

Die Straßenverkehrsordnung sehe lediglich den Parkautomaten (bei Kostenpflicht) oder die Parkscheibe (bei Kostenfreiheit) vor. red