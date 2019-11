Hattorf: Haus der Generationen sucht Staudenspenden für Park

„Insektenfreundlich, pflegeleicht und schön“ soll er werden, freut sich Marina Schütt vom Vorstand des Wolfsburger Vereins Raum zum Wachsen. Der Verein betreibt das Haus der Generationen in Hattorf und 6000 Quadratmeter Freiflächen – von wild bis Gemüsebeet. „Wir sind gern Teil der Idee, Wolfsburg insektenfreundlicher zu machen“, so Schütt in einer Mitteilung des Vereins.

Circa 400 Quadratmeter mit einheimischen Wildblumen sollen es im nächsten Jahr im hinteren Teil des Generationengartens werden. Und wer ab 2020 auf „der Plantage“ in Hattorf ankommt, soll schon direkt sehen können, was ihm oder ihr blüht. Vorne im Park – noch weit vor Trampolin, Schaukel und spielenden Kindern – entsteht auf 50 Quadratmetern gerade ein blühendes Staudenbeet. Der Verein freut sich jetzt über alle Pflanzenspenden aus heimischen Gärten. Wer Staudenabstiche von pflegeleichten, bei Insekten beliebten Pflanzen spenden kann, darf sich bei Tim Fahse von der Plantage melden oder sie irgendwann in den nächsten Wochen in Hattorf vorbeibringen. „Neuankömmlinge“ werden wir immer freitags nach dem Generationenmittagessen gegen 14 Uhr im „Willkommenspark“ einsetzen.

Welche Pflanzen eignen sich?

Informationen über insektenfreundliche Stauden hat zum Beispiel der Nabu auf seinen Internetseiten: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22370.html.

Wohin sollen die Pflanzen?

Zum Haus der Generationen auf der Plantage in Hattorf, Plantage 86. Außerhalb der Öffnungszeiten können die Pflanzen auf der Terrasse abgestellt werden. Informationen zu den Öffnungszeiten finden sich unter www.dieplantage.de. Für alle, die nicht mehr so mobil sind: Die Vereinsmitglieder holen auch Pflanzen ab. Ansprechpartner ist Tim Fahse: (05308) 5269512. red