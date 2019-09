Hauke Lindner und Ina Alber zielen in Mörse am besten

Beim Schützenverein Ehmen fand am vergangenen Wochenende das Schießen der Ehmener Vereine statt. Insgesamt haben 31 Teilnehmer mitgemacht, davon 9 Frauen und 22 Männer. Es wurden 30 Mannschaften gebildet, davon 24 gemischte, fünf Damenmannschaften und eine Familienmannschaft.

Bei der Dameneinzelwertung kam Ina Alber auf den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Jana Lindner. Auf den dritten Platz kam Christiane Miosge. Bei der Herreneinzelwertung ging der erste Platz an Hauke Lindner. Auf den zweiten Platz kam Marcel Wesche. Auf den dritten Platz kam Kai Lindner. Bei den gemischten Mannschaften ging der erste Platz an die Scheibenkommission 3 mit den Schützen Kai Lindner, Friedhelm Hotop und Friedhelm Springweiler. Auf den zweiten Platz kam die Ehmener Jugend 6 mit den Schützen Mario Kassel, Marcel Wesche und Hauke Lindner. Auf den dritten Platz folgten die Jäger Ehmen mit den Schützen Kai Lindner, Adrian Meyer und Friedhelm Hotop. Der erste Platz der Damenmannschaften ging an Die 3 vom Tanklager mit den Schützinnen Ina Alber, Nicole Tietz und Christiane Miosge. Den Pokel der Familienmannschaften holte sich Familie Lindner mit den Schützen Jana, Hauke und Kai Lindner.

Der Verein mit den meisten gemischten Mannschaften bildeten die Sportfischer Ehmen mit sieben Teams. Der beste Teiler bei den Frauen ging an Ina Alber mit 14,0. Der beste Teiler bei den Herren ging an Uwe Laupichler mit 1,0. Der schlechteste Teiler bei den Frauen ging an Monika Neugebauer mit 441,9. Der schlechteste Teiler bei den Herren ging an Alexander Sturm mit 307,0. Der Verein bedankt sich bei allen Sponsoren für die Preise und Gutscheine.