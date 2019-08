Feilschen und verkaufen beim 43. Fallersleber Flohmarkt

Zum 43. Fallersleber Flohmarkt am Sonntag, 18. August, von 8 bis 17 Uhr auf dem Festplatz am Fallersleber Windmühlenberg an der Herzogin-Clara-Straße lädt die Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft (PUG) Fallersleben/Sülfeld ein. Alle Flohmarktfreunde, die Lust am Schauen, Sammeln, Kaufen, Verkaufen oder Handeln haben, sind willkommen.

Der Fallersleber Flohmarkt ist keine gewerbliche Veranstaltung, private Anbieter brauchen sich daher auch nicht vorher anzumelden, wie die Partei mitteilt. Die Veranstalter von der PUG Fallersleben/Sülfeld erheben von den privaten Anbietern vor Ort eine Standgebühr in Höhe von 7 Euro pro Größe eines Tapeziertisches (drei Meter). Zwei hintereinanderstehende Tapeziertische kosten 14 Euro. Pro Kleiderständer und für Ware, die zusätzlich auf dem Boden angeboten wird, ist eine zusätzliche Gebühr von 2 Euro zu entrichten. Für eine beschränkte Anzahl von Plätzen mit Auto wird zusätzlich eine Gebühr von 7 Euro erhoben. Kinder können auf Decken kostenlos ihre Ware anbieten. Gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.

Am Sonntag, 18. August, können die Stände morgens ab 6 Uhr belegt werden. Auch Hobby-Künstler, Vereine und Institutionen sind willkommen. Am USK-Heim werden Getränke angeboten, und am PUG-Stand können sich Flohmarktbesucher mit Bratwurst stärken. Hier stehen auch wieder Fallerslebens Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist sowie Mitglieder der PUG-Orts- und Stadtratsfraktion zum Gespräch bereit und nehmen Anfragen und Anregungen aus der Bevölkerung entgegen.

Die PUG Fallersleben/Sülfeld spendet als Flohmarktveranstalter traditionell seit Jahrzehnten einen Teil des Erlöses für gemeinnützige, soziale und karitative Zwecke. Wer im diesen Jahr bedacht wird, steht noch nicht fest. red