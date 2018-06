Maren Körber als neue Leiterin des Schwefelbads begrüßt

Zum 1. Juli übernimmt Maren Körber offiziell die Leitung des Schwefelbads in Fallersleben. Die 35-Jährige ritt die Nachfolge des 2017 gestorbenen Markus Wunder an. Er hatte das Schwefelbad seit 2013 geleitet

Maren Körber ist Beamtin im gehobenen Dienst und hat nach Mitteilung des Klinikums bei der Stadt Wolfsburg bereits in den Geschäftsbereichen Schule und Klinikum gearbeitet. „Die neuen Aufgaben im Schwefelbad Fallersleben sind eine spannende Herausforderung und bieten auch ganz neuen Gestaltungsspielräume. Wir werden weiter am Ausbau unserer Serviceleistungen in den Bereichen Therapie und Wellness arbeiten und natürlich auch ein breites Angebot für junge Familien vorhalten. Das Babyschwimmen an den Wochenenden wird sehr gut angenommen, und wir konnten beispielsweise auch einen Yogakurs für werdende Mütter etablieren“, so die neue Bad-Leiterin.

Klinikumsdirektor wünschte Maren Körber zur offiziellen Begrüßung am Montagmorgen einen guten Start als Leiterin des Schwefelbads und bedanke sich für ihren bisherigen Einsatz als kommissarische Leiterin.