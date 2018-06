VfB-Oktoberfest – der Vorverkauf startet

Fallersleben Der Vorverkauf für das VfB-Oktoberfest der 1. Herren Handball am Samstag, 15. September, startet am Montag, 11. Juni, ab 15 Uhr in der Geschäftsstelle des VfB Fallersleben, Hoffmannstraße 7. Eine Sitzplatzkarte kostet 22 Euro. ...