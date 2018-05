Hunderte Besucher beim Kräutermarkt

An 25 Ständen gab es am Schloss Fallersleben viel zu entdecken und auszuprobieren.

Quasi über Nacht hatte sich der Fallersleber Schlosshof in ein grünes Paradies verwandelt. An 24 Ständen boten zumeist lokale Anbieter am Sonntag alles an, was man aus und mit den duftenden Gewächsen machen kann.

Für seinen Auftritt bei der historischen Markteröffnung hatte Schallmeyer Junker Jörn von der Bömelburg mächtig aufgerüstet und sich weit mehr Musikinstrumente um den Hals gehängt und um den Bauch gebunden, als er mit zwei Händen spielen könnte. Er war mit von der Partie, als Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist und ihre Mitstreiter vom Kultur- und Denkmalverein mit dem Vorlesen der Marktordnung den Startschuss gaben. Zudem präsentierte er den ganzen Tag über mit seiner „Gespielin“ Meghan Musik, Jonglage und Gaukelei.

„Meine Taschen sind schon voll. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung für die ganze Familie.“ Anne Senft, deren Kinder Lisa und Michel sich auf dem Kräutermarkt als Ritter und Prinzessin verkleideten.

Bereits zu früher Stunde herrschte im Innenhof und auf der Wiese vor dem Schloss reger Trubel. Die 25 Stände lockten mit geläufigen Kräutern wie Salbei und Rosmarin. Zwischen Mojito-Minze, Currykraut, Japanischem Wasserpfeffer und hüfthohen Lorbeersträuchern wurden auch diejenigen fündig, die Raritäten und Kuriositäten suchten. „Meine Taschen sind schon voll“, berichtete Anne Senft. „Es ist eine ganz tolle Veranstaltung für die ganze Familie.“ Sprach’s und zückte das Handy, um ihre Kinder Lisa (5) und Michel (3) abzulichten, die sich im Fundus der Veranstalter bedient und als Prinzessin und Ritter verkleidet hatten. Zuvor hatten beide bereits beim Dosenwerfen abgeräumt. Am Stand von Marina Schütt aus Wolfsburg gab es neben Tees aus getrockneten Kräutern jede Menge Tipps, wie sich Beschwerden lindern lassen. „Bei Wechseljahrbeschwerden ist Mistel total genial“, gab Schütt einer Kundin mit auf den Weg. Frisch in Töpfen hatte sie eine rein biologische Lebensversicherung dabei – in Form von als „Kraut der Unsterblichkeit“ bekannten Jiaogulan-Kräutern. „Als Anti-Aging-Kraut sehr bewährt“, versicherte sie.

Neben Ölen, Handarbeiten und Deko für Haus und Garten waren historische Fotos zu bestaunen. Der Kultur- und Denkmalverein hatte zudem Federzeichnungen alter Gebäude im Angebot. Auch wer nichts kaufen, sondern nur Schauen und Schlemmen wollte, war goldrichtig. Dafür sorgten vielfältige Schmankerl aus der Kräuterküche. Spielszenen der Theatergruppe des Kultur- und Denkmalsvereins sowie ein Tanz der Bötzelhexen rundeten das Programm des vierten Kräutermarktes ab.