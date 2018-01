Froschkönig bei Finissage

Der Gewölbekeller des Fallersleber Schlosses: Ein steinerner Zeitzeuge aus baulicher Vergangenheit. Zwischen dessen Gemäuer-Bögen lässt es sich gespannt Grimms Märchen lauschen. Am Sonntagnachmittag trat Brigitte van Lindt von der Figurentheater Compagnie an historischer Stätte in Aktion. Im Rahmen...