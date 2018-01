Dutzende gehen auf Kohlwanderungen

Für die einen ist es Grünkohl, für die anderen Braunkohl – so oder so aber gibt es kein Wintergemüse, dass die Menschen traditionell so in Bewegung bringt wie der norddeutsche Kohl. In Fallersleben machten sich 88 Personen am Sonntag gegen 10 Uhr zur großen Braunkohlwanderung auf. Um 10 Uhr...