Gesangverein bietet Radtour an

Hehlingen Am 29. Juli findet die alljährliche Radtour des Männergesangvereins (MGV) Hehlingen statt. Gestartet wird um 10 Uhr an der Mehrzweckhalle in Hehlingen. Die Tour wird circa 25 Kilometer lang sein. Alle Mitglieder sowie alle anderen interessierten Mitbürger sind eingeladen, gegen eine Startgebühr von...