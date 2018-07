Duschen ist nur noch zu Hause möglich

Die weißen Kalksandsteine sind nur noch Schutt und Asche: Neben dem Haufen aus Geröll türmt sich alles, was aus Eisen ist – Stangen, Stahl-Träger und Verstrebungen. Die Abbrucharbeiten an der Mehrzweckhalle Sülfeld sind in vollem Gange. „Am 23. April wurde die...