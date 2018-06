Harzfahrt mit dem Kulturverein

Hehlingen Der Kulturverein Hehlinger Roland bietet am Sonntag, 12. August, eine Busfahrt in den Harz an. Ziel ist der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, wo es eine Führung geben wird. Die Tour ist für den Rolator geeignet. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es weiter ins Bodetal. Auf dem Hexentanzplatz wird...