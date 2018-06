Reparaturcafé im Café Kerksiek

Ehmen In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen wird am Samstag, 30. Juni, von 11 Uhr bis 13 Uhr ein Reparaturservice für Fahrräder angeboten. Fachkundige Helfer stellen ihr Knowhow, Geschick und Fähigkeiten für die Reparatur zur Verfügung. Anmeldungen bitte unter Tel: (0 53 61)...