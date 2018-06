Rockmusik in der Velstover Kirche

Velstove „Trust and Music“ heißt es am Freitag, 29. Juni, von 19 Uhr an in der Velstover Martin-Luther-Kirche, wenn Frank Hummel mit einigen Gästen ein Konzert in dem Gotteshaus gibt. Zusammen mit Hummel werden Desiree Guastella, Dimitrie und H.J. Granzow französische Chansons, Balladen sowie deutsche und...