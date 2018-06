Steine bemalen im Café Kerksiek

Ehmen In der Begegnungsstätte Café Kerksiek, Feldscheide 6, in Ehmen werden am Montag, 18. Juni, um 15 Uhr in gemütlicher Runde Steine mit Acryl-Farben bemalt. Eigene Steine sind mitzubringen. Farben werden gegen einen Betrag von 3 Euro zur Verfügung gestellt, heißt es.