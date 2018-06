Sprechstunde mit Bachmann

Barnstorf Die Sprechstunde von Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann in Barnstorf findet statt am Mittwoch, 13. Juni, 18 Uhr, in der Sprechstelle im Forsthausweg 4. „Alle Barnstorfer und Nordsteimker sind eingeladen, ihre Sorgen und Anregungen mit mir zu besprechen“, sagt Bachmann.