Einbruch in Tierheim – Diebe stehlen Geld

Sülfeld Bei einem Einbruch in das Sülfelder Tierheim haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Bargeld erbeutet. Die Höhe des Schadens steht Polizeiangaben zufolge derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen nach wurde zunächst ein Fenster des Heims am Forstweg gewaltsam aufgebrochen. Danach...