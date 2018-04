Velstrover Jugend stellt Maibaum auf

Velstove Die Junge Gesellschaft (JG) stellt am Montag, 30. April, um 18 Uhr den Maibaum am Ehrendenkmal auf und lädt zu der traditionellen Dorfveranstaltung alle Einwohner ein. „Am letzten Tag im April legen wir die Würste auf den Grill. Dann setzen wir die Maibowle an, damit man zusammen feiern kann“,...