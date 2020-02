Verlag will um zwei Gebäude wachsen

Viele wissen nicht einmal, dass sich in Sülfeld ein großes Verlagshaus befindet. Und die Erklärung, warum es ausgerechnet ansässig ist, ist so einfach wie einleuchtend: „Wir könnten unsere Zeitschriften überall produzieren. Es war eine rein persönliche Entscheidung, das hier in Sülfeld zu tun“,...