Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Angreifer zückten ein Messer, zwei Männer erlitten leichte Verletzungen.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte zwei Wolfsburger unter anderem mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei berichtet, waren die 27 Jahre alten Wolfsburger gegen 00.18 Uhr in der Fußgängerzone Porschestraße Ecke Pestalozzistraße unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Kaufhof kamen ihnen zwei unbekannte Männer entgegen.

Aus bisher ungeklärten Gründen entwickelte sich zwischen den Männern ein Streit. In dessen Verlauf schlug ein Täter einem der Wolfsburger eine Flasche auf den Kopf, die zerbrach und den Wolfsburger so verletzte. Als sein Begleiter ihm zur Hilfe eilte, schlug der Täter auch ihn. Dann zückte er ein Messer und stach auf den Helfer ein. Zugleich schlug der zweite Täter auf den anderen Wolfsburger ein.

Schließlich flüchteten die Unbekannten in Richtung Braunschweiger Straße. Beide Wolfsburger blieben mit leichten Verletzungen zurück. Zwei Beistehende, die die Auseinandersetzung aus der Ferne mitbekommen hatten, leisteten den beiden Verletzten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der medizinischen Versorgung im Klinikum Wolfsburg konnten die Wolfsburger das Krankenhaus wieder verlassen.

Polizei Wolfsburg sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter etwa 20 Jahre alt und geschätzte 1,64 Meter groß. Beide hatten dunkle, kurze Haare sowie „ein südländisches Erscheinungsbild“, so die Polizei. Der Täter mit dem Messer trug außerdem einen Bart und ein rosafarbenes T-Shirt, während der andere einen weiß-grauen Pullover anhatte.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red