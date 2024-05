Wolfsburg. Von einer US-amerikanischen Farm zum Wolfsburger Zollamt: Die kuriose Post einer Amerikanerin an ihren Bruder sorgte für Furore.

Ein verspäteter Aprilscherz hat in Wolfsburg für einigen Wirbel gesorgt. Eine Frau aus den Vereinigten Staaten ihren Bruder Ende April mit einem ungewöhnlichen Paket zu überraschen: einem vermeintlichen Dino-Ei. Die Zollbeamten öffneten bei der Abfertigung das Paket und fanden darin ein etwa 15 Zentimeter großes und 1,4 Kilogramm schweres Ei. Angemeldet war es als Spielzeug, informiert das Hauptzollamt Braunschweig.

Versandetiketten im Karton hätten die Beamten jedoch in der Annahme bestärkt, dass es sich entgegen der Anmeldung nicht um ein Spielzeug handelte. Stattdessen stießen die Zollbeamten in ihrer Recherche auf eine Straußenfarm in den USA, von der das Ei mutmaßlich stammt. Stutzig wurden sie außerdem durch eine Markierung an der Eierschale. Der Zoo in Braunschweig und die Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhangen gaben laut Zollamt an, dass solche Markierungen eher in der Reptilienzucht gängig seien. Die Markierung sei also wohl nur deshalb an dem Ei angebracht worden, um die vermeintliche Dinosaurierherkunft zu untermauern.

Sorge um mögliches Embyo – Veterinäramt hat wenig Verständnis für den Scherz

Als der Empfänger schließlich bei seiner Schwester nachhakte, stellte sich heraus, dass sie ein unbefruchtetes Straußen-Ei verschickt hatte. Somit waren Sorgen um ein mögliches Straßenembryo sowie die zeitweise Überlegung, das Ei in einem Brutgerät unterzubringen, gegenstandslos, teilt das Hauptzollamt Braunschweig weiterhin mit. Das Veterinäramt der Stadt Wolfsburg zeigte demnach dennoch wenig Verständnis für diesen Scherz. Da die erforderlichen Dokumente für die Einfuhr des Eis als Lebensmittel fehlten, wurde seine Einführung untersagt.

