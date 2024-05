Wolfsburg. Kunstmuseum und Bundesligist VfL Wolfsburg kooperieren: Ausstellung zeigt emotionale Bilder vom DFB-Pokalfinale.

Anlässlich des 30. Geburtstags des Kunstmuseums Wolfsburg gehen das Museum und der Bundesligist VfL Wolfsburg eine ungewöhnliche Kooperation ein: Der Verein unterstützt das Museum an seinem großen Jubiläumswochenende (25./26. Mai) mit einer Sportstation auf dem Hollerplatz und einem Besuch von Wölfi. Das kündigt das Kunstmuseum in einer Pressemitteilung an. Im Gegenzug ist demnach das Museum im Stadion an den letzten beiden Heimspieltagen (4. Mai und 18. Mai) mit einem eigens produzierten Trailer sowie großen Bannern präsent, die auf das 30-jährige Jubiläum hinweisen.

Darüber hinaus zeige das Kunstmuseum Wolfsburg vom 7. Mai bis zum 4. August im Foyer die Ausstellung „Sport Meets Art. Emotionale Bilder der VfL-Pokalfinale“ der Braunschweiger Fotografin Nina Stiller. Sie habe über Jahre die Spielerinnen und Spieler des VfL fotografisch begleitet. Bei den großen emotionalen Momenten des Vereins sei sie aus nächster Nähe mit ihrer Kamera dabei gewesen. Entstanden sind eindrückliche Bilder der Spielerinnen und Spieler, die bisher unveröffentlicht sind, wird in der Mitteilung erklärt.

Zu den Bildern der Ausstellung gehört auch ein Foto von Alexandra Popp in der Kabine. © Nina Stiller | Nina Stiller

Erstmals würden diese Fotografien von Fußballgrößen wie Kevin de Bruyne, André Schürrle, Alexandra Popp und Dieter Hecking nun dem Publikum präsentiert. Zum Ende der Ausstellung werde das Kunstmuseum eine stille Auktion veranstalten, bei der die Fotografien ersteigert werden könnten. Der Erlös werde an eine Einrichtung in der Region gespendet. Genauere Informationen zur stillen Auktion folgen im Juli, heißt es weiter.

Der Geschäftsführer von VfL Wolfsburg lobt den Ruf des Kunstmuseums in der Kunstszene

„30 Jahre Spitzenkunst und 27 Jahre Spitzenfußball in Wolfsburg: Museum und Verein sind seitdem wichtige Player in Stadt und Region. Daher wollen wir unseren Geburtstag nutzen und die Fans des VfL gemeinsam ins Museum einladen“, wird Geschäftsführer Otmar Böhmer zitiert.

Auch die VfL-Fankurve wird zu sehen sein. © Nina Stiller | Nina Stiller

„Die Kooperation mit dem VfL ist wirklich cool. Ballkunst und Bildkunst nähern sich hierzu auf besondere Weise an“, erklärt in der Mitteilung Direktor Andreas Beitin. „Ich freue mich sehr, dass wir bei den letzten beiden Heimspielen im VW-Stadion so präsent sein können. Auch die erstmalige Präsentation der Fotografien von Nina Stiller von den Pokalfinalen der VfL-Mannschaften ist im wahrsten Sinne des Wortes eine runde Sache.“

VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher sagt: „Zunächst einmal gratuliere ich dem Kunstmuseum Wolfsburg zum 30. Geburtstag im Namen der gesamten VfL Wolfsburg Fußball-GmbH. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Kunstmuseum mit vielen ganz unterschiedlichen Ausstellungen einen exzellenten Ruf in der Kunstszene weit über die Grenzen Wolfsburgs hinaus erworben und ist zu einer echten Institution geworden.“ Umso schöner sei es, dass rechtzeitig zum Jubiläum durch die Kooperation „Sport Meets Art“ auch die beiden Welten Kunst und Fußball zueinanderfinden und gemeinsam so das große Jubiläum begangen wird. „Wir wünschen dem Kunstmuseum alles Gute für die kommenden Jahrzehnte und freuen uns auf viele weitere spannende und inspirierende Ausstellungen.“

