Wolfsburg. Statt der Sanierung soll‘s einen Neubau für die Bunte Grundschule in Detmerode geben. Warum sich die Stadt Wolfsburg umentschieden hat.

Die Stadt Wolfsburg hat nach einer intensiven Prüfung der verschiedenen Varianten für die Zukunft des baufälligen Sozialtraktes der Sporthalle der Bunten Grundschule eine wichtige Entscheidung getroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. In enger Zusammenarbeit mit externen Ingenieurbüros seien drei Varianten untersucht worden – zwei zur möglichen Sanierung und eine zum Neubau. „Sowohl die Bauverwaltung der Stadt Wolfsburg als auch die externen Experten sind nach sorgfältiger Bewertung zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Sanierungsvarianten aufgrund erheblicher Risiken und Kosten nicht tragfähig sind“, heißt es.

Die Verwaltung schlägt daher aus bautechnischen Überlegungen zur Dauerhaftigkeit den Abriss des Sozialtraktes und den Neubau als die geeignetste Lösung vor. Ein Neubau biete zudem nicht nur die Möglichkeit, neue und zeitgemäße Raumaufteilungen zu realisieren, sondern erfülle auch die Anforderungen der Barrierefreiheit deutlich besser. Darüber hinaus weise ein Neubau energetische Vorteile im Vergleich zur Sanierung auf. Für den Neubau des Sozialtraktes werde derzeit mit einem Kostenrahmen im Hochbau von etwa 3,5 bis 4 Millionen Euro gerechnet.

Einen neuen Zeitplan für die Bunte Grundschule in Wolfsburg gibt es noch nicht

Als nächster Schritt soll der Politik ein Beschlussvorschlag zur Änderung des bisherigen Objektbeschlusses für das zweite Halbjahr vorgelegt werden. „Die festgestellten Baumängel des Sozialtraktes machen eine Einhaltung des ursprünglichen Objektbeschlusses und der damit verbundenen Planungen unmöglich“, heißt es von der Stadt. Es würden Änderungen bisher erteilter Aufträge erwartet, was zu komplexen vergaberechtlichen Aspekten führe, die zunächst rechtlich geklärt werden müssten. Entsprechend könne aktuell noch kein neuer Zeitplan für das Vorhaben festgelegt werden, jedoch werde dieser Teil des Beschlussvorschlags im zweiten Halbjahr sein, ebenso wie die zu erwartenden Kosten.

An der Bunten Grundschule in Detmerode wird nach Ratsbeschluss aktuell die Sport- und Gymnastikhalle saniert. „Im Rahmen der erforderlichen Generalsanierung wurden erhebliche Baumängel des 1967 fertiggestellten Gebäudes festgestellt, die eine weitere Nutzung unmöglich machen“, so die Stadt. Die ursprüngliche Planung sah eine Instandsetzung in zwei Bauabschnitten vor, um die teilweise Nutzung weiterhin zu ermöglichen. Der Objektbeschluss und die ursprüngliche Planung der Sanierung hätten sich dadurch nicht umsetzen lassen. Die Stadt will die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red