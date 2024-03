In der Nacht zu Karfreitag kam es in Wolfsburg zu einem spektakulären Großeinsatz der Polizei. Drei Personen wurden festgenommen. Darunter waren zwei Wolfsburger (20 und 25). In ihren Wohnungen in der Friedrich-Ebert-Straße sowie in der Bebelstraße wurden Sprengstoff- sowie Sprengvorrichtungen und Marihuana entdeckt. Auch am Karsamstag wurden die Durchsuchungsmaßnahmen fortgesetzt. Daran beteiligt waren Wolfsburger Kripo-Beamte, Kriminaltechnik-Teams aus Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter, außerdem Mitarbeiter des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei. © Funke Medien Niedersachen | Hendrik Rasehorn