Für den Abriss der maroden Theaterbrücke auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg ist am Freitag alles vorbereitet worden. Die Vollsperrung gilt das ganze Wochenende. Kurz nach 15 Uhr fuhren die letzten Autos unter der Brücke hindurch in Richtung Innenstadt. © regios24 | Darius Simka