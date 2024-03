Wolfsburg. In ganz Wolfsburg gibt es wieder Osterfeuer. Die ersten brennen am Gründonnerstag. Hier werden die traditionellen Feuer angezündet.

Ostern steht vor der Tür. Da darf eines nicht fehlen: das traditionelle Osterfeuer. An vielen Stellen in Wolfsburg brennt es am Osterwochenende – zwischen Gründonnerstag, 28. März, und Ostermontag, 1. April – wieder lichterloh. Wir haben eine Übersicht mit den Terminen von Osterfeuern im Wolfsburger Stadtgebiet sowie den Ortsteilen erstellt, die unserer Redaktion bislang bekannt sind.

Soll auch Ihr Termin dabei sein? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de. Darin sollten alle Fragen beantwortet sein wie Ort, Tag und Uhrzeit.

In diesen Ortsteilen Wolfsburgs brennt 2024 das Osterfeuer

Brackstedt: Die Tennissparte des SV Brackstedt organisiert das diesjährige Osterfeuer. Auf dem Osterfeuerplatz an der kleinen Aller geht es am Gründonnerstag, 28. März, ab etwa 18 Uhr los. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Ehmen: Das laut eigenen Angaben größte Feuer Niedersachsens wird am Ostersamstag um 18.30 Uhr angezündet. Eine halbe Stunde früher als in den vergangenen Jahren, damit auch Kinder die hohen Flammen bestaunen können. Neu: Neben den etablierten Ständen gibt es jetzt auch Stockbrot. Außerdem stellt sich die Ehmener Jugend, jährlicher Organisator des Osterfeuers, vor.

Heiligendorf: Das Heiligendorfer Osterfeuer wird am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr angezündet. Essen und Getränke gibt es ab 18 Uhr. Das Osterfeuer wird in der Barnstorfer Straße am Ortsausgang hinter der Reitsportanlage aufgebaut. Parkmöglichkeiten für Besucher sind nicht vorhanden. Grünschnitt und Holz für das Feuer ist von Mittwoch, 27. März, ab 15 Uhr bis Samstag, 30. März, 12 Uhr möglich.

Auch interessant

Kästorf: Die freiwillige Feuerwehr Kästorf trifft sich am Gründonnerstag um 17.30 Uhr zum Fackelumzug an der Kästorfer Grundschule. Der Umzug startet um 18 Uhr. Für das Osterfeuer hinter dem Sportplatz kann am selben Tag von 8 bis 14 Uhr Grünabfall abgeliefert werden – bahnadeltes Holz und Wurzeln ausgenommen.

Neuhaus: Am Feuerwehrplatz gegenüber der Burg Neuhaus brennt es am Samstag, 30. März, lichterloh. Zwischen 18.30 und 19 Uhr geht es los. Das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. Am selben Tag kann Grün- und Baumschnitt von 9 Uhr bis 13 Uhr geliefert werden. Größere Mengen können auch vom Förderverein der Feuerwehr Neuhaus abgeholt werden. Kontaktdaten hängen laut Ankündigung im Schaukasten des Feuerwehrhauses in der Neuhäuser Burgallee aus. Außerdem wird an den beiden Wochenenden vor Ostern, durch die Angehörigen der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, gebündelter Grünschnitt im Ort bei allen Angehörigen und fördernden Mitgliedern der Feuerwehr Neuhaus eingesammelt.

Nordsteimke: Am Sonntag, 31. März, findet das Osterfeuer in Nordsteimke am Feldscheunenteich um 19 Uhr statt. An folgenden Terminen können Astwerk und unbehandelte Hölzer abgegeben werden: Samstag, 23. März, Montag, 25. März, Dienstag, 26. März, Mittwoch, 27. März, und Donnerstag, 28. März, jeweils von 7 bis 19 Uhr.

Osterfeuer: Hier kann Grün- und Baumschnitt in Wolfsburg abgegeben werden

Reislingen: Am Samstag, 30. März, startet die Reislinger Feuerwehr mit dem Aufbau des Osterfeuers. Um 17.30 sind die Stände bereit.

Sülfeld: In Sülfeld lädt die Dorfjugend an Ostersonntag, 31. März, zum Osterfeuer ein. Um 19 Uhr geht es los.

Wendschott: Das Osterfeuer in Wendschott findet am Samstag, 30. März, statt. Start ist bei Eintritt der Dunkelheit. Grün- und Baumschnitt kann an den Osterfeuerplatz am Storchennest/ Brechtorfer Straße an folgenden Tagen geliefert werden: Samstag, 23. März, Donnerstag, 28. März, und Samstag, 30. März. Jeweils von 10 bis 16 Uhr. Baumstümpfe und Wurzelwerk werden nicht angenommen.

Velstove: Das traditionelle Osterfeuer findet am Ostersonntag statt. Baumschnitt wird am Samstag, 23. März, und am Samstag, 30. März, ab 9 Uhr gesammelt.

Vorsfelde: Am Samstag, 30. März, findet ab 18 Uhr das traditionelle Osterfeuer auf der Wiese hinter dem SSV-Gelände statt. Neben Getränken gibt es Bratwurst, Pommes, Fischbrötchen, Mandeln, Süßigkeiten und Crêpes. Zudem wird wieder eine Hüpfburg für die Kinder aufgebaut. Holzschnitt kann an folgenden Terminen angeliefert werden. Von Samstag, 23. März, bis Montag, 25. März, von 10 bis 13 Uhr und Dienstag, 26. März, bis Donnerstag, 28. März, von 15 bis 18 Uhr.

Diese Wolfsburger Aktivspielplätze feiern Ostern mit einem Osterfeuer

Fallersleben: Am Mittwoch, 27. März, ist nicht nur der offfene Bereich des Aktivspielplatzes in Fallersleben von 14 bis 17.45 Uhr geöffnet. Es laufen auch die Vorbereitungen für das Familienosterfeuer. Am Donnerstag, 28. März, wird Ostern von 16.30 bis 19.30 Uhr mit Jung und Alt gefeiert.

Vorsfelde: Das diesjährige Osterfeuer des Abenteuerspielplatzes Bundspecht findet am Donnerstag, 28. März, von 17 bis 19.30 Uhr statt. Neben Spiel- und Bastelaktionen werden Stockbrot, Bratwurst und alkoholfreie Getränken angeboten. Kinder unter sechs Jahren müssen von erwachsenen Aufsichtspersonen begleitet werden.

Westhagen: Der Bauspielplatz Westhagen lädt am Gründonnerstag von 16.30 bis 19 Uhr zum Osterfeuer ein. Neben Bratwurst, Kartoffelsalat, Tsatsiki und Getränken gibt es auch Stockbrot. Mitzubringen ist wetterfeste Kleidung, die auch dreckig werden darf.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: