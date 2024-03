Wolfsburg. Ein besonderer Laden feiert in den Designer Outlets Wiedereröffnung – und lockt mit süßen Überraschungen.

Rechtzeitig zum Ostershopping sind die Umbauarbeiten des Lindt-Stores in den Designer Outlets Wolfsburg abgeschlossen worden. Ab Freitag, 15. März, um 10 Uhr erwartet Schokoladenliebhaber ein noch großzügiger gestalteter Shop mit einer noch breiteren Sortimentsauswahl, heißt es in der Mitteilung der Designer Outlets.

„Gespannt haben wir die Umbauarbeiten im Lindt-Store verfolgt und freuen uns nun auf die Eröffnung, die einen weiteren Schritt in unserem Bestreben darstellt, unseren Besuchern ein einzigartiges Shoppingerlebnis zu bieten“, erklärt Center-Manager Michael Ernst.

Designer Outlets Wolfsburg: Eröffnung mit Schokoladenmeister und süßen Überraschungen

Der neue Lindt-Store, der zukünftig direkt neben Calvin Klein zu finden ist, erstrahle neben der deutlichen Vergrößerung in einem neuen Look mit hellem Ladendesign und gehöre zu den modernsten Shops des Schweizer Schokoladenherstellers. Zur Eröffnung werde am Freitag und Samstag ein renommierter Maître Chocolatier zu Besuch sein, der die Gäste mit seinem Fachwissen in die Geheimnisse der Schokoladenkunst und Verkostung einführt. Die ersten 100 Kunden dürfen sich zudem über eine Gratispackung 500 Gramm Cornet freuen, heißt es. Im Sommer sei ein Eisverkauf geplant.

red