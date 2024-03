Wolfsburg. Im Kulturquartier in Wolfsburg rund um Theater und Planetarium geht es an Ostern hoch her. Das haben die Organisatoren geplant.

Für jeden und jede soll etwas dabei sein: Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Kulturquartier Wolfsburg zwischen dem Hollerplatz und der Wiese unterhalb des Scharoun-Theaters und des Planetariums am Samstag, 30. März, zwischen 13 und 17 Uhr eine bunte kostenfreie Osterrallye.

Angekündigt ist ein großes und kostenloses Rahmenprogramm sowie tolle Preisen für die ganze Familie mit Kindern von zwei bis 16 Jahren. Die Teilnahme an den einzelnen Stationen werde mit einem Stempel auf der Karte bestätigt. Die Rallye-Karten sind ab 13 Uhr in allen teilnehmenden Institutionen erhältlich. Beim Besuch von fünf Rallye-Stationen erhalte jedes Kind einen Preis, solange der Vorrat reicht.

Programm 13 Uhr: Start und Ausgabe der Rallyekarten 13 – 16.45 Uhr: Hüpfburg – Congresspark 13 – 16.45 Uhr: Ostereier falten – Kunstmuseum 13 – 16.45 Uhr: Fußball-Dart – Grüne Wiese vorm Planetarium 13 – 16.45 Uhr: Brilleneier Suche – Ehme de Riese (Porschestraße 78) 13 – 16.45 Uhr: Volksbank – Activity Station am Kunstmuseum 14 – 14.30 Uhr: Glücksrad – Planetarium 14.30 – 15 Uhr: Sternenhimmel Live – Planetarium 15 – 15.30 Uhr: Kindertheater „Der Miesepups“ – Grüne Wiese 15.30 – 16 Uhr: Glücksrad – Planetarium 16 – 16.30 Uhr: Sternenhimmel Live – Planetarium bis 17 Uhr: Preisausgabe – Haupteingang des Kunstmuseums

Die Osterrallye werde dieses Jahr wieder von den beiden Unternehmen Aldi Nord und Cadera mit Preisen unterstützt. Das Café Cadera am Kunstmuseum hat am 30. März extra bis 17 Uhr geöffnet. Erstmalig ist von den Neumitgliedern Ehme de Riese mit dem Geschäft gegenüber des Rathauses dabei.

