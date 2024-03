Wolfsburg. Vom Hobby zur Hilfe: Pensionierte Lehrerinnen stärken in Fallersleben Sprachkenntnisse Geflüchteter – und bekommen dafür etwas zurück.

Einfach mal Danke sagen: In der Asylunterkunft Fallersleben geben Ehrenamtliche seit 2011 Sprachunterricht, wie die Flüchtlingshilfe Wolfsburg berichtet. Um dieses Engagement zu würdigen, lud sie zu einem Danke-schön-Essen in die Hafenstraße ein. Sieben syrische Frauen, die selbst in Sprachkursen Deutsch lernten, hatten ein Büfett vorbereitet, „das allen Anwesenden die Sprache verschlug“, wie es in der Mitteilung heißt.

Als die ehrenamtlichen Sprachkurse vor mehr als 13 Jahren eingeführt wurden, hätten anfangs nur Menschen aus der Unterkunft in der Hafenstraße daran teilgenommen. „Doch dieses gute und zuverlässige Angebot ist inzwischen stadtweit bekannt und wird daher auch von Menschen aus der ganzen Stadt besucht“, teilt die Flüchtlingshilfe mit. Aus einem kleinen Raum sei man daher im Oktober 2016 in eine kleine 3-Zimmer-Wohnung im neu errichteten Gebäude gezogen und habe sich dort gut eingerichtet.

Geflüchtete in Wolfsburg können mit Sprachkurs Zeit überbrücken

Das Angebot würde vorrangig von Menschen in Anspruch genommen, die auf einen Integrations- oder Sprachkurs warten. Da dies immer noch bis zu anderthalb Jahre dauern könne, werde die Wartezeit zum Lernen genutzt, um dann bei einem Kursangebot aufgrund eines Tests auch gleich höher einsteigen zu dürfen.

Den „Startschuss“ als ehrenamtliche Lehrerin hatte Brigitte Schütte gegeben. Nach ihrer Pensionierung habe sie hier ein „Hobby“ gefunden. „Weitere (pensionierte) Lehrerinnen kamen hinzu, aber auch Menschen, die einfach nur Spaß daran hatten, anderen beim Spracherwerb zu helfen“, heißt es weiter. Im vergangenen halben Jahr seien sogar zwei Geflüchtete sowie zwei aus Südamerika stammende Menschen hinzugestoßen, die aufgrund ihres Sprachniveaus auch Deutsch vermitteln können.

