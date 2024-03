Wolfsburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter das Wohnmobil im Wert von 48.000 Euro in Fallersleben entwendet. Zeugen gesucht.

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend, 5. März, 20.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6. März, 5.45 Uhr, in der Marggrafenstraße im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben ein weißes Wohnmobil entwendet. Laut Polizeiangaben handelte es sich dabei um ein Wohnmobil der Marke Capron Carado im Wert von 48.000 Euro.

Das Wohnmobil stand seit längerer Zeit in der Garageneinfahrt der Eigentümer. Dieser stellte am Mittwochmorgen fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Letztmalig hatte er das Wohnmobil am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr gesehen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

red