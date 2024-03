Wolfsburg. Im Wolfsburger Gewerbegebiet Westerlinge in Fallersleben wurden Big Packs auf bizarre Art geplündert. Und es gibt noch mehr Ärger.

Das ist wahrlich keine Visitenkarte für den Ortseingang von Fallersleben: Das Gewerbegebiet Westerlinge in Sichtweite der Autobahn ist in weiten Teilen immer noch verwahrlost bis vermüllt. Eine Zeitlang war es das Stamm-Revier von Wolfsburgs Müllpiratin Sabrina Wenzelis. Doch nun gibt es ein neues Problem: Die dort als Fahrbahnsperren platzierten Big Packs sind geplündert worden! Das ist aber nicht alles.

Schon vor einigen Jahren waren die mit Sand gefüllten riesigen Plastiksäcke im Fallersleber Gewerbegebiet Westerlinge an der Wolfsburger Landstraße nahe der A 39 aufgestellt worden. Sie sollten LKW vom Parken in dem nur teilweise besiedelten Gebiet abhalten. Doch das klappt bis heute mehr schlecht als recht.

Big Packs in Wolfsburger Gewerbegebiet gammeln weiter

Wie auch im Hattorfer Gewerbegebiet Heinenkamp und am vorläufigen Ende der bis heute nicht fertiggebauten Nordtangente im Baugebiet Kerksiek in Ehmen/Mörse sorgen die verrottenden Kunststoffbehälter immer wieder für Beschwerden. In der November-Sitzung des Ortsrats Fallersleben/Sülfeld hatte Ortsbürgermeister André Schlichting nach Hinweisen von Bürgern das Dauer-Ärgernis thematisiert.

In seiner mit deutlichen Fotos garnierten Anfrage wollte der Ortsbürgermeister damals von der Stadtverwaltung wissen, wann endlich etwas gegen die völlig kaputten Big Packs unternommen wird. „Während im Mängelmelder das Problem mittlerweile kommentarlos als behoben angegeben wird, gammeln die Big Packs weiter vor sich hin.“ Einige Wochen zuvor sei im städtischen Mängelmelder darauf hingewiesen worden, dass in der Straße Westerlinge die Plastiksäcke der Stadt vor sich hin verrotten. „Leider ist bis zum heutigen Tage immer noch nichts geschehen“, kritisierte Schlichting. „Mittlerweile zerbröselt der Kunststoff und verteilt sich in der Umgebung.“ Zudem animiere der Plastikmüll manche Zeitgenossen, „ihren Müll daneben abzulegen“.

Vergammelnde Plastiksäcke und jede Menge Müll liegen in der Wendeschleife des teilweise verwahrlosten Gewerbebiets herum. © regios24 | Helge Landmann

LKW, Müll und Exkremente in der Westerlinge in Fallersleben

Aus dem Geschäftsbereich Straßenbau und Projektkoordination gab es zur Februar-Sitzung des Ortsrats nun eine Stellungnahme. „Die Big Packs wurden zur Verhinderung des illegalen LKW-Parkens aufgestellt. Diese Funktion wurde auch erfüllt, und mit dem LKW-Parkplatz im Heinenkamp stehen mittlerweile auch legale Alternativen zur Verfügung“, wies die Verwaltung auf den im September 2023 eröffneten LKW-Parkplatz mit Sanitäranlagen im Gewerbegebiet Heinenkamp II hin. „Daher werden die Big Packs sukzessive abgeräumt, da die äußeren Einflüsse auch zu einem ziemlich schlechten Zustand geführt haben“, kündigte die Stadt an.

Bis jetzt ist in der Westerlinge davon aber nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die abgerockten Plastiksäcke sind ganz offensichtlich auch noch geplündert worden! Entlang des Grundstücks mit der Autowaschanlage und auch an anderen Stellen der Straße mit dem Wendekreis am Ende liegen auffallend flache Big Packs. Der Sand daraus ist von wem auch immer daneben auf den Seitenstreifen verteilt worden – offenbar, um Boden-Unebenheiten auszugleichen.

Immer noch ungelöst ist in der Westerlinge auch das Problem mit LKW-Fahrern, die dort Pause machen und das Gebiet mit Abfällen, Exkrementen sowie anderen unappetitlichen Dingen verschmutzen. Der Ortsbürgermeister hakte deswegen in der jüngsten Ortsratssitzung nach und sagte unserer Zeitung, dass die frühere Not wegen des inzwischen vorhandenen LKW-Parkplatzes im Heinenkamp ja nicht mehr bestehe. Hinzu kommt umherfliegender Verpackungsmüll vom nahen Schnellimbiss-Parkplatz. Und aktuell wurden auch wieder private Abfälle in der Westerlinge abgeladen.

