Wolfsburg. Die Sarplaninac-Hündin wartet im Tierheim Wolfsburg auf neue Besitzer. Eines müssen diese aber unbedingt wissen.

Die Hündin Sunny wurde aus Überforderung im Tierheim abgegeben, nachdem sie erst eine Woche in ihrem vorherigen Zuhause gelebt hatte. Das berichtet das Wolfsburger Tierheim. Nun suche Sunny ein neues Zuhause, am liebsten mit Haus und Garten und Menschen, die schon allgemein Hundeerfahrung beziehungsweise Erfahrung mit der Rasse Sarplaninac haben.

Bislang zeige sich Sunny, die etwa eineinhalb Jahre alt ist, in neuen Situationen etwas unsicher. „Das vergeht aber auch schnell, wenn man ihr alles in Ruhe zeigt und sie nicht überfordert“, heißt es vom Tierheim. Fremde Menschen sollten nicht gleich über sie herfallen, sondern langsam Kontakt aufnehmen. Dann komme sie auch schnell an zum Kuscheln und möchte toben.

Wolfsburgs „Tier des Monats“ Sunny braucht noch einen Hundetrainer

Beim Spazierengehen neige sie dazu, fremde Menschen und Hunde stark zu verbellen, sobald man ihr den Spielraum lässt. „Wenn man Sunny aber konsequent und souverän führt, lässt sie dieses Verhalten mit etwas Übung sein“, erklärt das Tierheim. Sie brauche noch Training, am besten mit einem gelernten Hundetrainer, vor allem, was die Sozialisierung bei alltäglichen Spaziergängen angeht und den Kontakt mit anderen Hunden.

Auch das Autofahren müsse sie noch lernen. „Daher sollte man Zeit haben, um das alles mit ihr zu üben. Altersentsprechend testet Sunny natürlich auch gerne mal ihre Grenzen aus“, so die Tierschützer. Sie gehe gerne spazieren, spiele gerne und sei sehr verschmust.

red