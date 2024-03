Wolfsburg. Der Vorfall in der Röntgenstraße ereignete sich Sonntagmorgen. Eine Zeugin beobachtete die Tat. Es gab weitere Einbrüche. Der Überblick.

Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags in ein Café in der Röntgenstraße eingebrochen und im Anschluss auf einem Motorroller geflüchtet. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie sich die beiden Unbekannten mit brachialer Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften und das Café nach kurzer Zeit wieder verließen, berichtet die Polizei. Daraufhin stiegen die Unbekannten auf einen Motorroller und entfernten sich in Richtung Planckstraße. Die 69-jährige Wolfsburgerin informierte sofort die Polizei, welche umgehend mehrere Funkstreifenwagen zur Fahndung nach den Tätern entsandte. Diese verlief jedoch negativ.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand durchsuchten die Unbekannten das Geschäft nach sich lohnender Beute. Als sie nicht fündig wurden, flüchteten sie unerkannt und ohne Diebesgut. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

Diebe brechen in Sülfelder Einfamilienhaus ein und stehlen Tresor

In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Hilkeroder Weg in Sülfeld eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie unter anderem einen Tresor. Nach bisherigen Ermittlungen begaben sich die Täter zunächst auf die rückwärtige Gebäudeseite. Dort brachen sie gewaltsam die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Sie entwenden einen Tresor mit Schmuck und diversen Dokumenten darin sowie ein hochwertiges Werkzeug aus einem Schuppen und flüchteten schlussendlich mit dem Diebesgut. Ob sie darüber hinaus noch etwas mitnahmen, ist Bestandteil derzeitiger polizeilicher Ermittlungen.

Den Tresor fand ein Zeuge aufgebrochen am Sonntagmittag in Wedesbüttel im Landkreis Gifhorn nahe des Friedhofs Martinsbüttel. Der darin befindliche Schmuck fehlte. Die Ermittler der Polizei gehen aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben dürfte. Darüber hinaus halten sie es für wahrscheinlich, dass der Tresor mit einem Pkw vom Tatort zum späteren Fundort transportiert wurde. Hinweise: (05361) 46460.

Einbrecher stehlen Gegenstände aus mehreren Pkw in Wolfsburg

In der Nacht zu Montag ist es in den Wolfsburger Stadtteilen Wendschott und Westhagen zu drei Einbrüchen in Pkw gekommen. Unbekannte Täter wirkten laut Polizei im Schutze der Dunkelheit gewaltsam auf die Heckscheibe eines VW Caddy in der Bernhard-Kühnert-Straße im Ortsteil Wendschott ein und stahlen mehrere Poliertücher aus dem Wagen. In derselben Nacht öffneten unbekannte Täter im Stadtteil Westhagen mittels Gewalteinwirkung die Seitenscheibe eines in der Weimarer Straße geparkten Renault Trafic und entwendeten das verbaute Radio.

Nur eine Straße weiter, in der Jenaer Straße, wurden mehrere Werkzeugmaschinen aus einem VW Caddy entwendet. Die Täter hatten zuvor die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen, welche auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben oder anderweitige Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter (05361) 46460 zu melden.

Unbekannte zünden am Samstag Müllcontainer in Wolfsburg an

In Wolfsburg haben unbekannte Täter am späten Samstagabend einen Müllcontainer in der Straße Dresdener Ring angezündet. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte laut Polizei die Feuerwehr, als er dort den brennenden Container bemerkte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Container bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört.

Zwei Zeuginnen, die sich in der Nähe des Müllcontainers aufhielten, konnten unmittelbar vor dem Brand eine Personengruppe im Bereich des Müllcontainers beobachten. Kurz nachdem sich die Personengruppe in Richtung Roter Platz entfernt hatte, soll der Müllcontainer nach Angaben der Zeuginnen angefangen haben zu brennen.

Inwiefern die Personengruppe in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissaraites in Wolfsburg unter (05361) 46460 zu melden.

