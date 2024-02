Wolfsburg. Die Initiative „Foodsharing“ hat schon 117 Millionen Tonnen guter Lebensmittel gerettet. So beteiligt sich die Autostadt am Projekt.

Belegte Bagels mit Mozzarella, Tomaten und Rucola-Salat, süße Rosinenbrötchen, Salat-Bowls mit Gurken, Sprossen, Radicchio, Avocado, Feldsalat, klein geschnittener roter und gelber Paprika sowie etliche Stückchen Kuchen – das alles konnten Anna-Maria Spezia Kaiser, seit 2018 Botschafterin der Initiative „Foodsharing“ in Wolfsburg, und ihre beiden Mitstreiterinnen, Fernanda Riedel und Belinda Catapano, am Mittwoch in den Restaurants der Autostadt einpacken.