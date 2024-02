Wolfsburg. Am 3. März dreht sich in den Designer Outlets Wolfsburg alles um ein bestimmtes Thema. Worauf Sie sich freuen können, lesen Sie hier.

Die Designer Outlets Wolfsburg laden am Sonntag, 3. März, zum Erlebnissonntag im Shopping-Center ein. Dieses Mal steht laut Ankündigung des Veranstalters alles im Zeichen der Kunst. So werden Kunstfotografien von Heinrich Heidersberger oder eine Kunstaktion zum 70. Geburtstag der Stadt Wolfsburg gezeigt. „Leider konnten bisher nicht alle von den Designer Outlets initiierten Kunstobjekte in dieser Form gemeinsam präsentiert werden“, erklärt Center-Manager Michael Ernst.

Das soll sich nun ändern, und zwar mit dem Street-Art-Weekend, das an diesem Wochenende im Shopping-Center stattfindet, wie die Designer Outlets verraten. „Unsere Leidenschaft für Kunst soll an einem Wochenende gebündelt werden, um eine umfangreiche und farbenfrohe Kunstausstellung für die ganze Familie zu schaffen“, fügt Ernst hinzu.

Besucher können sich auf eine Vielzahl von Ausstellungen freuen, darunter die beliebte „I Love“-Skulptur von Sebastian Roese. Ebenfalls werden die Wolf-Skulpturen, die zum 70. Geburtstag der Stadt Wolfsburg von verschiedenen Partnern gestaltet wurden, teilweise wieder im Center zu finden sein. Auch die Nussknacker, die von regionalen Künstlern zu Weihnachten erschaffen wurden, werden trotz einkehrender Frühlingsgefühle noch einmal im Center Einzug halten.

Auch die Nussknacker sind in den Designer Outlets wieder zu sehen. © Designer Outlets Wolfsburg | Thomas Koschel Fotografiker

Neben den Kunstwerken aus dem Fundus der Designer Outlets dürfen sich Besucher auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. Der Künstler Kayman wird laut Mitteilung zu Gast sein und eine interaktive „Live-Kunst-Aktion“ veranstalten. Alle Kunstwerke, die an diesem Wochenende entstehen, werden im Anschluss versteigert und der Gewinn wird einer wohltätigen Einrichtung in Wolfsburg gespendet, heißt es weiter.

Am Erlebnissonntag haben auch die Geschäfte sowie Restaurants für Besucher geöffnet. Weitere Infos: www.designeroutlets.de.

red